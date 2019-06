UEFA mantém FC Porto sob vigilância financeira

O FC Porto cumpriu o "fair play" financeiro, mas a UEFA vai manter o clube português sob regime de liquidação durante a época 2019/20.

Foi em comunicado, emitido esta quarta-feira, que o organismo que tutela o futebol europeu informou sobre o estado do processo do FC Porto. Os dragões voltaram a cumprir os requisitos impostos pela UEFA e poderão contratar novos jogadores, mas mantêm-se sob vigilância, de modo a evitar devaneios.

Também Cluj, Galatasaray, Kairat Almaty, Marselha e Maccabi Tel Aviv estarão sob o regime de liquidação. Os romenos, os cazaques e os franceses chegaram individualmente a acordos de liquidação.

O acordo do Marselha estende-se até à época 2022/23. O clube treinado por André Villas-Boas compromete-se a apresentar um défice máximo de 30 milhões de euros no ano financeiro que termina em 2020, zero milhões no ano financeiro que termina em 2021 e alcançar o cumprimento do equilíbrio financeiro até ao período de monitorização de 2022/23.

O Marselha aceita, ainda, pagar um montante total até seis milhões de euros, os quais serão retidos de quaisquer receitas obtidas pela participação nas competições da UEFA. Desse montante, dois milhões de euros terão de ser pagos na íntegra, mesmo que se verifique a saída prematura deste regime de liquidação.

Os franceses também foram condenados a limitação do número de jogadores que poderá incluir na sua lista A para participação nas competições da UEFA e submete-se a restrições ao rácio entre as despesas com funcionários e às amortizações com as inscrições de jogadores.