Marcelo inaugura farmácia em Lajeosa do Dão. ​“Temos que caminhar para ser todos portugueses de primeira”

O Presidente da República esteve esta quarta-feira presente na inauguração de uma farmácia que foi destruída nos incêndios de outubro de 2017, na Lajeosa do Dão, concelho de Tondela.



O chefe de Estado cumpriu a promessa de voltar à localidade e relembrou os “portugais” esquecidos e salientou a importância de um serviço de saúde próximo das populações.

“Uma palavra para o papel das farmácias em todo o país, mas sobretudo nos ‘portugais’ que são muitas vezes mais esquecidos por quem vive no Portugal que aparece mais vezes no Portugal que aparece mais vezes na televisão, na rádio e nos jornais. É fundamental que a Saúde esteja presente nesses ‘portugais’ esquecidos, sobretudo num país como o nosso que continua a envelhecer”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.

Preocupado com as zonas mais interiores do país, Marcelo Rebelo de Sousa inaugurou uma farmácia, mas também olhou para a extensão de saúde da Lajeosa.

“Para toda a população, os mais novos e os mais velhos, esta extensão de saúde é uma garantia fundamental de que não vamos ter no nosso país – mais do que já temos – portugueses de primeira, segunda, primeira e quarta. Não pode ser. Temos de caminhar para serem todos portugueses de primeira, porque é isso que é, verdadeiramente, a igualdade”, sublinhou o Presidente da República.

Tem de haver futuro nas terras do interior, que são tão portuguesas como as terras que se falam no dia-a-dia da vida dos mais importantes do país. Um desafio de todos, defendeu Marcelo Rebelo de Sousa, na Lajeosa do Dão.