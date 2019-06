Casas para cristãos no Iraque, carros para catequistas na Bielorrússia. Saiba o que faz a fundação AIS com as doações

Casas para cristãos no Iraque, apoio a seminaristas e religiosas em diferentes partes do mundo e automóveis, motos e bicicletas na Bielorrússia são alguns dos resultados concretos dos donativos que a fundação Ajuda à Igreja que Sofre recebeu em 2018.

Os resultados das operações da fundação foram apresentadas esta quinta-feira, dia do Corpo de Deus, pelo presidente executivo da organização, Thomas Heine-Geldern, em Roma.

Segundo a AIS, durante o ano de 2018 o total de donativos foi de 111,1 milhões de euros, que foram aplicados em mais de cinco mil projetos em 139 países. Tudo graças à generosidade de 300 mil benfeitores em todo o mundo.

Destes projetos, os que receberam mais apoio financeiro direto, quase 32% do total, foram os ligados à construção, nomeadamente o restauro de igrejas, conventos, seminários e mesmo casas de cristãos na Planície de Nínive, no Iraque. A região esteve sob o controlo do Estado Islâmico durante cerca de três anos e muita coisa foi destruída. Esta missão da AIS é vista como crucial para a manutenção da população cristã no Iraque.

Mas em 2018 a AIS também destinou cerca de 12,5% do seu orçamento na ajuda de emergência a refugiados, sobretudo no Médio Oriente e em África, e um valor igual no apoio à formação de padres e religiosos.

Segundo uma nota enviada pelo gabinete português da AIS, ao todo foram apoiados 12 mil seminaristas e 11 mil religiosas, o que equivale a uma em cada 60 irmãs religiosas em todo o mundo e 10% do total de seminaristas, que puderam assim continuar os seus estudos com o apoio dos benfeitores.

Por fim, a nota da AIS Portugal refere que foi feito um grande investimento em projetos de mobilidade, em países como a Ucrânia, India e Bielorrússia. Esta ajuda traduziu-se em 370 automóveis, 189 motas, 342 bicicletas, dois autocarros, dois camiões e dois barcos, que chegaram às mãos de padres, freiras, catequistas e leigos que assim conseguem realizar as missões que a Igreja lhes confiou.

Em relação a Portugal, a fundação registou um aumento de 5% de donativos, recolhendo mais de 2.97 milhões de euros.

A fundação Ajuda à Igreja que Sofre é uma organização oficial da Igreja Católica que tem por missão apoiar comunidades cristãs com as mais variadas necessidades em diferentes partes do mundo.