​Ilha do Corvo recebe semifinal dos Internacional Emmy Awards

O Corvo vai ser palco, no dia 29, de uma semifinal da 47.ª edição dos International Emmy Awards, que premeia trabalhos televisivos a nível mundial e coloca assim a mais pequena ilha açoriana "na história da televisão mundial".



Aquela ilha do grupo ocidental do arquipélago recebe, no final do mês, a votação que designará os finalistas da categoria Best Performance by an Actor (Melhor Ator Mundial).

André Sampaio, membro e, desde 2017, um dos sete embaixadores mundiais da Academia Internacional de Televisão, impulsionador da iniciativa e candidatura, sublinhou à agência Lusa os enormes desafios em levar até à mais pequena ilha dos Açores uma sessão internacional de votação dos International Emmy Awards.

"Com a escolha do Corvo para a realização da votação conseguimos ser totalmente inovadores no conceito e colocar esta ilha açoriana na história da televisão mundial", realçou, destacando ainda "a importância desta iniciativa para a afirmação internacional da indústria televisiva portuguesa".

Com pouco mais de 400 habitantes, a realização do evento no Corvo colocou "inúmeros desafios", entre os quais logísticos, à organização, tendo em conta a reduzida capacidade de alojamento" na ilha, as ligações aéreas e a necessidade de compatibilizar agendas dos diferentes atores.