Pedro Sousa na 3.ª ronda do Challenger de Blois

Pedro Sousa venceu o seu primeiro jogo no Challenger de Blois, em França, ao bater o peruano Juan Varillas (345), em dois sets, pelos parciais de 7-6 e 6-3. O número dois nacional, 122 do mundo, é o cabeça-de-série número um do torneio e o estatuto permitiu-lhe passar diretamente à 2.ª ronda.

A vitória sobre Varillas apura-o para a 3.ª ronda. O tenista português terá pela frente Daniel Dutra Silva. O brasileiro é o número 588 do "ranking" ATP e suspreendeu o japonês Kaichi Uchida (244), na eliminatória anterior.