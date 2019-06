Greve dos trabalhadores dos espetáculos. "Podemos estar a aproximar-nos da solução"

A ministra da Cultura, Graça Fonseca, recebeu esta quarta-feira o Sindicato dos Trabalhadores do Espetáculo, do Audiovisual e dos Músicos (CENA-STE) e representantes artísticos, à porta fechada.



No final do encontro com a ministra, André Albuquerque, do CENA-STE, disse à Lusa que o conflito laboral no OPART pode estar perto de ser resolvido.



"No nosso entender podemos estar a aproximar-nos da solução", afirmou o sindicalista, explicando que a ministra da Cultura colocou "a possibilidade de separar a decisão" entre a questão da harmonização salarial e do regulamento interno da OPART.

Até hoje, lembrou o sindicalista, "apenas tinha sido comunicado ao sindicato que [a harmonização salarial entre os técnicos do Teatro Nacional de São Carlos (TNSC) e da Companhia Nacional de Bailado (CNB), entidades geridas pelo OPART] teria de ser feita em sede de regulamento interno da empresa".

"Nós nunca pusemos a questão da negociação do regulamento interno de lado. Aliás, quisemos sempre acompanhar as duas questões, mas agora o Ministério da Cultura, a senhora ministra, informa-nos de que há aqui a possibilidade de separar a decisão sobre as duas questões", afirmou.

De acordo com André Albuquerque, na reunião de hoje, Graça Fonseca continuou, "como aliás sempre fez, verdade seja dita, a reconhecer que esta questão salarial dos técnicos do São Carlos é um problema efetivo e que existe e que tem de ser resolvido".

"Saímos satisfeitos porque poderemos estar perante a resolução deste conflito, e não saímos satisfeitos porque continuamos sem perceber por que é que em abril, quando se tornou evidente para a administração e o Governo que não seria possível cumprir o acordo firmado com a administração, por que é que nessa altura não fomos logo convocados, não nos foi explicado o problema e não nos foi logo apresentada esta solução", disse.

O Bloco de Esquerda (BE) quer ouvir no parlamento o Sindicato dos Trabalhadores do Espetáculo, do Audiovisual e dos Músicos (CENA-STE), e o Organismo de Produção Artística (OPART), que dirige o São Carlos e a Companhia Nacional de Bailado. O requerimento foi aprovado na terça-feira com o voto favorável de todos os partidos.

O sindicato, que tem marcado greves que levaram ao cancelamento de três espetáculos de ópera, e a administração da OPART serão assim ouvidos em breve na comissão parlamentar de Cultura.

Os trabalhadores do Teatro Nacional de São Carlos e da Companhia Nacional de Bailado iniciaram, a 7 de junho, uma série de greves, que serão mantidas até haver garantias da parte do Ministério das Finanças, em relação às suas reivindicações.

As greves levaram ao cancelamento de três récitas da ópera "La Bohème", no TNSC, a 7, 9 e 14 de junho.

Os trabalhadores avançaram também com pré-avisos de greve às apresentações dos bailados "Nós como Futuro", a 27, 28 e 29 de junho, no Teatro Camões, em Lisboa, "Dom Quixote", entre 11 e 13 de julho, no Teatro Rivoli, no Porto, "15 Bailarinos e Tempo Incerto', a 17 e 18 de julho, no Teatro Municipal Joaquim Benite, no âmbito do 36.º Festival de Almada, e aos espetáculos incluídos no Festival ao Largo, que decorre de 5 a 27 de julho, em Lisboa.