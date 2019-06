Hummels está de volta ao Dortmund

Mats Hummels é reforço do Borussia Dortmund. O central, de 30 anos, regressa ao clube, depois de três épocas no Bayern Munique. Os clubes concordaram em não revelar o valor da transferência que ainda está dependente da realização de exames médicos.

A imprensa alemã já noticiado o interesse do Dortmund em recuperar Hummels, tendo o jornal "Bild" anunciado que o negócio se poderia concretizar por um valor entre os 15 e os 20 milhões de euros. Nico Kovac, treinador do Bayern, autorizou a saída de Hummels, que agora está iminente.

Formado no Bayern, foi no Dortmund que Hummels cresceu e se afirmou como jogador, ao longo de nove temporadas. Seis vezes campeão alemão, campeão do mundo pela Alemanha, o central esteve as últimas três épocas em Munique.