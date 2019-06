César Peixoto é o novo treinador da Académica. O clube confirma a contratação do técnico que salvou o Varzim da descida na II Liga, esta temporada. É a segunda experiência como treinador do antigo internacional português, que jogou, entre outros, no FC Porto e no Benfica.

Peixoto, de 39 anos, terá a missão de tentar devolver a Académica à I Liga, depois de quatro épocas no segundo escalão.

O novo treinador será apresentado, esta quarta-feira, às 17h00, em Coimbra.