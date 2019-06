Atalanta interessada em alvo do Sporting

A Atalanta está interessada em contratar Ruslan Malinovskyi, médio ucraniano do Genk, que está na lista de potenciais sucessores de Bruno Fernandes, no Sporting. De acordo com a imprensa italiana, a Atalanta, que estará na fase de grupos da Liga dos Campeões, fará uma oferta de 15 milhões de euros por Malinovskyi.

O jogador, de 26 anos, tem contrato até 2022 com o Genk, campeão belga, também com direito a lugar na fase de grupos da Champions.

As exigências do Genk para libertar Malinovskyi, e o facto do Sporting estar na Liga Europa, poderão ser fatores determinantes para inviabilizar a contratação do internacional ucraniano, pelos lisboetas. Robertone, do Veléz Sarsfield, tem sido o jogador associado, pela imprensa desportiva, como a alternativa que os leões elegeram.

Malinovskyi, de 26 anos teve contrato com o Shakhtar Donetsk até 2017, mas nunca jogou pelo clube ucraniano. Esteve cedido ao Sevastopol, ao Zorya e ao Genk, que acabou por adquirir o médio. Esta temporada, Malinovskyi fez 51 jogos e marcou 16 golos.