Mudança das 35 para as 40 horas na função pública foi um “desastre”, diz Centeno

O ministro das Finanças, Mário Centeno, classifica como "um desastre" a passagem das 35 para as 40 horas de trabalho na Função Pública, operada pelo anterior Governo.

Mário Centeno, que está a ser ouvido no Parlamento, lamentou o facto de não ter, que quando chegou ao cargo, em 2015, um único papel que explicasse os fundamentos e a preparação desta medida.

“A mudança das 35 para as 40 horas foi um autêntico desastre na Administração Pública, porque ela não foi assumida, não foi negociada, não foi trabalhada com a Administração Pública, foi imposta”, lamentou.

“No fim de 2014, depois de termos aumentado o número de horas de trabalho semanal obrigatório para 40, tínhamos mais horas extraordinárias processadas na Administração Pública do que em 2013”, afirmou ainda o ministro.

“Isto parece um paradoxo, discutimos muito isto no início da legislatura, mas a verdade é que, tal como eu disse em 2016, não há um único papel no Ministério das Finanças a explicar o que é que foi feito para preparar a mudança para as 40 horas.”

Mário Centeno falava durante uma audição na comissão de trabalho, a última regimental desta legislatura.