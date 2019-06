Tyler Boyd estreia-se a marcar pelos Estados Unidos

Tyler Boyd, extremo do Vitória de Guimarães, marcou os primeiros golos com a camisola dos Estados Unidos. A seleção norte-americana venceu a Guiana, por 4-0, no primeiro jogo do Grupo D da Gold Cup.

Boyd foi titular e marcou dois golos. Arriola abriu o ativo e Zardes foi o autor do outro golo dos EUA. Foi a segunda internacionalização do jogador do Vitória pelos Estados Unidos, depois de ter tido autorização da FIFA para representar aquele país. Tyler Boyd já tinha sido seis vezes internacional pela Nova Zelândia.

O extremo, de 24 anos, foi cedido aos turcos do Ankaragucu, em janeiro. Marcou seis golos, em 14 jogos, pelo clube que terminou na 13.ª posição do campeonato da Turquia, depois de na primeira metade da época ter feito 13 jogos pelo Vitória e ter marcado um golo. Na temporada anterior tinha sido cedido ao Tondela, onde foi uma das figuras da melhor prestação da história do clube.

Os Estados Unidos lideram o Grupo D da Gold Cup, em parceria com o Panamá, que bateu Trinidad e Tobago, por 2-0. Armando Cooper e Edgar Barcenas marcaram os golos.