​Dúvidas sobre vacinação entre as 10 maiores ameaças à saúde mundial

A tendência de não vacinação e as dúvidas sobre a segurança das vacinas é considerada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como uma das 10 maiores ameaças à saúde mundial.

Num documento agora publicado, a OMS diz que o mundo está a dar um passo atrás no que diz respeito a combate a doenças que são mortais, mas evitáveis.

O estudo feito com base nas respostas de 140 mil pessoas, em 140 países, mostra que há zonas do mundo em que a confiança nas vacinas é reduzida.

Em França, um dos países europeus que enfrenta surtos de sarampo, uma em cada três pessoas discordou que as vacinas são seguras, de acordo com este estudo.

Países que estavam perto de eliminar o sarampo, por exemplo, agora têm assistido a episódios de surto da doença.

Dados da OMS mostram um aumento no número de casos em praticamente todas as regiões do globo - no total, uma subida de 30% entre 2016 e 2017.