Viktora Plzen é o primeiro obstáculo de Pedro Martins na Liga dos Campeões

Pedro Martins esteve atento, esta quarta-feira, ao sorteio da 2.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, onde ficou a saber que o Olympiacos vai defrontar o Viktoria Plzen. O segundo classificado da liga checa é o primeiro obstáculo dos gregos no caminho para a fase de grupos da competição.

O sorteio ditou, ainda, um duelo entre PSV e Basileia. Estes quatro clubes fazem parte do grupo de equipas não campeãs, onde se inclui o FC Porto, que lutam para chegar à fase de grupos da Champions. Os portugueses só entram em prova na 3.ª pré-eliminatória, cujo sorteio se realiza a 22 de julho.

No caminho dos campeões estão os clubes campeões nacionais, mas sem direito a acesso direto à fase de grupos. Maccabi Telavive, Copenhaga e APOEL são os clubes que têm entrada direta para a 2.ª pré-eliminatória. Todas as outras equipas terão, ainda, de passar pela primeira ronda.

Grupo 1

Astana (Cazaquistão)/Cluj (Roménia) v Maccabi Telavive (Israel)

BATE Borisov (Bielorrúsia)/Piast Gliwice (Polónia) v Linfield (Irlanda do Norte)/Rosenborg (Noruega)

The New Saints (País de Gales)/Vencedor da ronda preliminar v Copenhaga (Dinamarca)

Ferencváros (Hungria)/Ludogorets (Bulgária) v F91 Dudelange (Luxemburgo)/Valletta (Malta)

Dundalk (Rep. Irlanda)/Riga (Letónia) v Partizani (Albânia)/Qarabağ (Azerbaijão)

Grupo 2

Sheriff Tiraspol (Moldávia)/Saburtalo (Geórgia) v Dinamo Zagreb (Croácia)

Celtic (Escócia)/Sarajevo (Bósnia) v Nõmme Kalju (Estónia)/Shkëndija (Macedónia)

Sūduva (Lituânia)/estrela Vermelha (Sérvia) v HJK Helsinki (Finlândia)/HB Tórshavn (Ilhas Faroé)

Slovan Bratislava (Eslováquia)/Sutjeska (Montenegro) v APOEL (Chipre)

Valur Reykjavík (Islândia)/Maribor (Eslovénia) v Ararat-Armenia (Arménia)/AIK (Suécia)