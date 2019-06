Silva derrota Oliveira na terra batida de Bratislava

Frederico Ferreira Silva está na 3.ª ronda do Challenger de Bratislava, na Eslováquia, depois de ter batido Gonçalo Oliveira, em dois sets, pelos parciais de 6-2 e 6-1. O menos cotado levou a melhor no duelo entre os melhores esquerdinos do ténis português.

Frederico, 327 do mundo e número cinco nacional, resolveu a partida em pouco mais de uma hora, eliminado o 256 do mundo e número quatro nacional.

Na 3.ª ronda do torneio, Frederico Silva vai defrontar o vencedor do encontro entre o francês Corentin Moutet, 86 do "ranking" ATP, e o checo Vaclav Safranek, que ocupa a posição 350.