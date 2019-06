André Sousa despede-se do Gijón

André Sousa despede-se com emoção do Sporting de Gijón e deixa registo nas redes sociais. O médio, de 28 anos, jogou no clube espanhol, por empréstimo do Belenenses SAD, e está de regresso, na próxima época, ao clube português.

"Foi uma experiência incrível, vivida com muita paixão e intensidade, muito por culpa da cidade e do enorme clube que representei. Até um dia, Real Sporting de Gijón", escreve André Sousa, acrescentando o desejo de ver o clube na primeira liga.

O médio, que passou pela formação do Sporting, fez 24 jogos e marcou um golo, numa época em que o Gijón foi nono classificado na segunda divisão espanhola. Com contrato até 2021 com o Belenenses SAD, André Sousa volta ao clube onde está desde 2015.