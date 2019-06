Jornal espanhol garante que Félix será apresentado hoje pelo Atlético

João Félix será apresentado hoje como reforço do Atlético de Madrid, de acordo com notícia do jornal "AS". O clube espanhol já terá fechado as negociações com o avançado do Benfica, que irá receber um salário a rondar os seis milhões de euros líquidos, por época.

A conversa com o clube português é mais simples: basta avançar com os 120 milhões de euros da cláusula de rescisão. Félix, aos 19 anos, será protagonista de quinta maior transferência da história do futebol mundial.

Diego Simeone já disse que conta com o internacional português. Félix chegará para ocupar a vaga de Griezmann, que está de saída do Atlético. O internacional francês será transferido por 120 milhões.