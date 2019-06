Neymar quer voltar ao Barcelona

O regresso de Neymar ao Barcelona é uma possibilidade cada vez mais forte. O internacional brasileiro está em rota de colisão com o Paris Saint-Germain e, de acordo com o jornal "Mundo Deportivo", terá passado uma mensagem clara ao presidente do clube francês: "Não quero mais jogar aqui. Quero voltar a casa, de onde nunca devia ter saído".

Estas palavras surgem na sequência de uma entrevista de Nasser Al Khelaifi à revista "France Football", em que o líder do PSG abre a porta à saída dos jogadores que estejam infelizes no clube. "Preciso que Neymar me demonstre que quer envolver-se no PSG", disse.

O avançado, aparentemente, não deseja continuar e pretende voltar à Catalunha, de onde saiu pelo valor recorde de 222 milhões de euros. Neymar, de 27 anos, tem contrato até 2022.