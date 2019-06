Brasil "tropeça" na Venezuela

O Brasil empatou a zero com a Venezuela, em São Salvador da Baía, no segundo jogo do Grupo A da Copa América. A exibição voltou a não convencer os adeptos brasileiros que vaiaram a equipa, acusado pela crítica de falta de criatividade.

Os venezuelanos apresentaram-se com uma estratégia muito defensiva e conseguiram pontuar, deixando tudo em aberto para as contas do apuramento. Os brasileiros ainda marcaram dois golos, mas foram anulados após revisão do videoárbitro.

O Brasil lidera o Grupo A, a par do Peru, com quatro pontos, e precisa apenas de empatar no último jogo, com os peruanos, para garantir a qualificação para os quartos de final, porque tem vantagem no confronto direto. Poderá, no entanto, não vencer o grupo, caso a Venezuela vença a Bolívia, na última jornada, por quatro golos de diferença.

Os bolivianos ainda espreitam a possibilidade de serem um dos melhores terceiros para conseguirem a qualificação e para isso precisam de vencer o último jogo. A Bolívia perdeu com o Peru, na última noite, por 3-1.

Moreno até colocou a Bolívia em vantagem, de penálti, mas Farfán, Paolo Guerrero e Flores deram a volta ao marcador.