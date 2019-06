Goiano pode trocar o Braga pelo Sivasspor

Marcelo Goiano pode estar de saída do Sporting de Braga. Bola Branca sabe que os turcos do Sivasspor estão interessados no lateral brasileiro.



Goiano tem contrato com o Braga válido por mais duas épocas, mas pode sair no verão, permitindo aos guerreiros do Minho um interessante encaixe financeiro. Esta época, o defesa, de 31 anos, disputou 38 jogos e marcou um golo.

O capitão do Braga está no clube desde a época 2014/15, tendo alcançado o estatuto de indiscutível na época seguinte. Além dos minhotos, Goiano já representou os brasileiros do Guaçuano, XV de Jaú, Mineiros, Interporto, Anápolis e Grémio de Anápolis, e os portugueses do Feirense e da Académica, estes dois por empréstimo do Grémio.