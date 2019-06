França derrota Inglaterra no Europeu de sub-21

A seleção francesa derrotou a Inglaterra, por 2-1, esta terça-feira, na jornada de arranque do Europeu de sub-21, que decorre em Itália e San Marino.

Os franceses pareciam fadados ao falhanço. Moussa Dembélé, do Lyon, falhou um penálti aos 25 minutos e, aos 54, Phil Foden, do Manchester City, adiantou os ingleses. Ao minuto 62, Inglaterra ficou em desvantagem numérica, por vermelho direto a Hamza Choudhury, e quatro minutos depois a França beneficiou de mais um penálti, mas voltou a falhar, desta vez por intermédio de Houssem Aouar, também do Lyon.

Foi nos derradeiros minutos da partida que a França inverteu a má sorte. Aos 89 minutos, Jonathan Ikone, do Lille, fez o golo do empate e, já nos descontos, Aaron-Wan Bissaka, do Crystal Palace, marcou um auto-golo e deu a vitória à equipa gaulesa.

No outro jogo do grupo, a Roménia surpreendeu a Croácia, com uma goleada por 4-1. Puscas, de penálti, Ianis Hagi (filho do lendário Gheorghe Hagi), Baluta e Petre marcaram os golos romeno, Vlasic reduziu.

Feitas as contas, é a Roménia que lidera o grupo C do Euro, com três pontos, os mesmos da França. Inglaterra, em terceiro, e Croácia, em último, não somam qualquer ponto.