Oliveirense segura treinador e anuncia internacional português

A Oliveirense anunciou, esta terça-feira, a renovação de contrato com o treinador, Pedro Miguel, e a contratação de um internacional português.

Pedro Miguel, que na última época subiu a equipa de Oliveira de Azeméis à II Liga e esta época conseguiu mantê-la, estendeu o vínculo por mais uma temporada.

Em comunicado, a Oliveirense também desvelou a contratação do guarda-redes Bruno Vale, proveniente dos cipriotas do Apollon Limassol. O internacional português, de 36 anos, regressa ao futebol português para representar um clube que defendeu em entre 2010 e 2012.

Em declarações ao site oficial do clube, Vale explicou a decisão de voltar a Oliveira de Azeméis: "Primeiro queria regressar a Portugal para estar junto da família. Depois, este convite da Oliveirense foi muito bom porque já estive nesta cidade e foi a equipa que me abriu as portas para o Chipre. Agora regresso para ajudar a equipa a cumprir os objetivos."