Geraint Thomas cai e pode falhar Volta a França

O ciclista galês Geraint Thomas, chefe de fila das Ineos, desistiu, esta terça-feira, da Volta à Suíça, em consequência de uma queda sofrida durante a quarta etapa, vencida pelo italiano Elia Viviani (Deceuninck-Quick Step).

O acidente, a duas semanas do arranque da Volta à França, prova que Thomas ganhou no ano passado, faz soar os alarmes na Ineos. Isto porque, na semana passada, Chris Froome, tetracampeão do Tour e que procurava o "penta", sofreu uma queda no Critérium du Dauphiné, em França, e não poderá participar na prova.

A desistência de Thomas atirou para segundo plano a vitória ao "sprint" de Viviani, que fora o segundo na véspera. Vencedor na segunda-feira, o eslovaco Peter Sagan (BORA-hansgrohe) entrou agora em terceiro, ficando de permeio o australiano Michael Mathews, da Sunweb.

Viviani cumpriu os 163,9 quilómetros entre Murten e Arlesheim em 3:36.02 horas, encabeçando um pelotão em que também estava Rui Costa (UAE Emirates), 50.º classificado.

O único português em prova, que já venceu três vezes a Volta à Suíça, ocupa a 72.ª posição da classificação geral individual, a 8m57s do líder, Peter Sagan. O eslovaco te, 10 segundos de vantagem sobre Matthews e 15 sobre o dinamarquês Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step).

