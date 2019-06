Marta é a maior goleadora da história dos Mundiais

Marta tornou-se, esta terça-feira, a maior goleadora da história dos Mundiais de futebol, masculinos e femininos. A avançada marcou, de penálti, o único golo da vitória (1-0) do Brasil sobre a Itália, que valeu à canarinha o apuramento para os oitavos de final do Mundial feminino, como um dos quatro melhores terceiros classificados.

Marta passou a ter 17 golos ao longo de cinco edições da prova, deixando para trás o alemão Miroslav Klose (16) e o compatriota Ronaldo Nazário (15). As benfiquistas Tayla e Geyse não saíram do banco do Brasil.

No outro jogo do grupo C, Samantha Kerr tornou-se o maior pesadelo da seleção da Jamaica. A avançada, capitã e estrela da seleção da Austrália apontou os quatro golos da vitória da sua equipa (4-1) sobre as jamaicanas, que ainda assim festejaram, por terem marcado o primeiro golo da sua história em Mundiais.

Kerr é a quarta pessoa de sempre a assinar um "póquer" na competição, depois do russo Oleg Salenko (1994) e das norte-americanas Michelle Akers (1991) e Alex Morgan, que marcou cinco golos na goleada dos EUA à Tailândia, por 13-0, neste Mundial.

Com estes resultados, Itália, Austrália e Brasil terminaram o grupo com seis pontos. As italianas ficaram em primeiro, as Matildas em segundo e as brasileiras em terceiro, devido à diferença de golos.

A Itália defrontará um dos terceiros classificados e o Brasil um dos vencedores de grupo - estas duas não se podem defrontar -, enquanto a Austrália já conhece adversário: terá pela frente a Noruega.