Paire perde a raquete, joga com os pés e Tsonga responde

Aconteceu um episódio caricato, esta terça-feira, no ATP 500 de ténis de Halle, na Alemanha. Benoit Paire perdeu a raquete ao servir e, sem tempo para recuperá-la, decidiu ser criativo e jogar a bola com o pé.

O que o tenista francês não esperaria era que o seu adversário, o compatriota Jo-Wilfred Tsonga, fosse na brincadeira e também desse espetáculo nos relvados do Open alemão. "Show" de bola em Halle, a demonstrar por que razão a França é campeã do mundo de futebol.

Tsonga ganhou o ponto - tanto com raquete como sem ela - e o encontro. O número 77 do mundo venceu em dois "sets", pelos parciais de 6-4 e 7-5, e marcou encontro com Roger Federer, nos oitavos de final.