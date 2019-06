Preço não deverá afetar adaptação de João Félix ao Atlético de Madrid

Míchel não vê pressão acrescida sobre João Félix, apesar do pesado rótulo dos 120 milhões de euros que o Atlético de Madrid deverá pagar ao Benfica pela sua contratação.

Em entrevista a Bola Branca, o treinador espanhol acredita que o mercado e a parte desportiva "não têm a ver" um com o outro.

"A parte desportiva é a mais importante e eu penso que o João Félix tem talento para jogar no Atlético de Madrid. Os números da contratação são altos, mas todos sabem como está o mercado e a dificuldade que há em atrair um jogador jovem com talento. Isso não quer dizer que tenha mais pressão, porque todos reconhecem que é um jogador de muito nível e que vai melhorar muito no Atlético de Madrid", refere Míchel.

João Félix será a quinta transferência mais cara da história do futebol, apenas suplantado por Neymar, Mbappé, Philipe Coutinho e Dembelé. Para Michel, pela qualidade evidenciada no Benfica, o internacional português não terá problemas na adaptação ao Atlético de Madrid de Diego Simeone, bem como a Madrid e ao futebol espanhol:

"Vai encontrar uma equipa de muitíssima exigência. João Félix tem nível para poder render. Seguramente Simeone vai tirar o máximo rendimento das suas qualidades e das suas capacidades. Parece-me um jogador com enorme futuro. Penso que se vai adaptar bem."