Raúl de Tomás tem golo e qualidades para se afirmar num grande

Preparem-se para Raúl de Tomás. O avançado espanhol, pelo qual Real Madrid e Benfica já têm acordo, custará 20 milhões de euros, mas a cifra dará retorno em golos. A garantia é deixada em Bola Branca por Michel, treinador que orientou Raúl de Tomas no Rayo Vallecano, esta época.

O ponta de lança apontou 14 golos na La Liga, apesar da descida de divisão do emblema de Vallecas. É, por isso, um dianteiro "com golo", feito à medida para um grande como o Benfica, considera Míchel.

"A principal qualidade de Raúl de Tomás é ter golo, é o mais importante. Ele tem todas as qualidades para jogar numa equipa grande e o Benfica representa em Portugal o que representa em Espanha o Real Madrid. O Raúl nunca jogou numa equipa grande, mas penso que tem capacidades para o fazer. Agora, tem de dar um passo em frente e mostrar que pode jogar num clube com a exigência do Benfica, mas não tenho dúvidas de que qualidades tem para o fazer", assegura o treinador espanhol.

De Tomás jogava como único ponta-de-lança no Rayo, num sistema de três avançados. Mas Míchel assegura que o jogador, de 24 anos, está apto a formar dupla no sistema preferido de Bruno Lage, o 4-4-2:



"Penso que pode jogar com outro avançado porque também pode ser um jogador combinativo e tem talento também para jogar fora da área. Penso que se pode jogar a outro sistema de jogo, porque entende o jogo, é um grande finalizador, mas também é um bom jogador de equipa."