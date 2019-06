Homem que atirou batido a Nigel Farage condenado a pagar a limpeza do fato

O homem que atirou um batido ao eurodeputado Nigel Farage, durante a campanha para as eleições europeias, foi condenado a pagar uma indeminização para cobrir o preço da limpeza do fato do líder e fundador do partido do Brexit.

Paul Crowther, 32 anos, é o autor do ataque ao principal rosto da campanha a favor da saía do Reino Unido da União Europeia. Acusado de agressão e dano criminal, Crowther confessou a autoria do ataque, que ocorreu no dia 22 de maio em Newastle, na semana das eleições europeias.



Para além de condenado a pagar cerca de 430 euros a Farage, Crowther perdeu também o emprego e terá ainda de cumprir 150 horas de trabalho comunitário.

Questionado sobre o motivo que o levou a atirar um batido de banana e caramelo a Nigel Farage, Crowther respondeu com sarcasmo. “O fel e o racismo que ele [Farage] espalha por este país são mais prejudiciais do que um pouco de batido", afirmou, no dia do ataque, em declarações às televisões locais.

Crowther garantiu não estar arrependido e disse ainda “que já esperava este momento”. “Não sabia que ele [Nigel Farage] ia visitar a cidade, pensei que esta seria a minha única oportunidade. Protestar contra pessoas como ele é um direito”, acrescentou.



Nigel Farage, líder e fundador do partido do brexit venceu as eleições europeias, no mês passado, com a promessa de avançar com a retirada do Reino Unido da União Europeia.