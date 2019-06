FC Porto segura campeão europeu até 2023

O FC Porto renovou contrato com Gonçalo Borges, conforme anunciou, esta terça-feira.

No site oficial, os dragões revelaram que o avançado, de 18 anos, estendeu o vínculo até 2023. Gonçalo Borges representa os sub-19 e fez parte da equipa portista que, esta época, se sagrou campeã nacional e europeia, com as conquistas da Youth League e do campeonato nacional de juniores.

Gonçalo Borges chegou à formação do FC Porto em 2015, proveniente do Benfica. Esta época, apontou quatro golos em 32 jogos, um deles na Youth League.

Em declarações ao site oficial do FC Porto, Borges assumiu estar "muito contente" por renovar com o clube que representa há quatro anos, dos quais faz "um balanço bastante positivo".

"Estou muito feliz pela confiança que o clube tem depositado em mim e agora só penso em continuar a crescer e a evoluir. O objetivo de qualquer jovem jogador do FC Porto é chegar à equipa principal. Sonhar nunca é demais e vou trabalhar para alcançar esse objetivo", declarou o jovem avançado.