Favre renova contrato com o Dortmund até 2021

O Borussia Dortmund anunciou, esta terça-feira, a renovação de contrato com o treinador, Lucien Favre.

No site oficial, o clube revelou que o treinador suíço, de 61 anos, estendeu o vínculo até ao final de junho de 2021.

Na primeira época ao comando da equipa, Favre conduziu o Borussia aos oitavos de final da Liga dos Campeões e manteve-o na luta pela Bundesliga até à última jornada, algo que não acontecia desde a época 2011/12, em que as abelhas foram campeãs.

Além do Dortmund, Favre já orientou Echallens, Yverdon, Servette, Zurique, Hertha de Berlim, Borussia Monchengladbach e Nice. As duas boas épocas no clube francês - a primeira com obtenção do terceiro lugar no campeonato - valeram-lhe o site para Dortmund, onde se tem dado bem.