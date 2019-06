Alonso só volta à Fórmula se tiver carro para ganhar o Mundial

Se alguma escuderia da Fórmula 1 tiver um carro competitivo, "pronto para ganhar no imediato", pode contar com Fernando Alonso. O piloto espanhol, que acabou de ganhar as 24 horas de Le Mans, pelo segundo ano consecutivo, deixou a F1 em outubro, mas assume que está "aberto a propostas interessantes".

"Se decidir regressar à Fórmula 1, é porque terei uma possibilidade real de ganhar o Mundial. Não estou interessado em projetos que comecem do zero, quero um carro que ganhe no imediato. Se a Fórmula 1 aparecesse de uma forma atrativa, não tenho nenhuma dúvida: voltaria ao grande circo", assegura o piloto, de 37 anos, em entrevista à revista de "lifestyle" e moda, "Man in Town".