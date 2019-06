João Sousa e Guido Pella perdem em pares em Halle

João Sousa e Guido Pella foram eliminados na 1.ª ronda do Open de Halle, em pares. A dupla luso-argentina teve uma tarde pouco inspirada diante do par formado por David Goffin e Pierre-Hugues Herbert.

O jogo durou 50 minutos e terminou com os parciais de 6-1 e 6-3. Pela frente, João Sousa e Pella tiveram um dos maiores especialistas na variante de pares, Pierre-Hugues Herbert. Atualmente na 23.ª posição do "ranking", o francês já foi número dois do mundo.

Já Goffin foi um pesadelo para Pella. O argentino (24) foi eliminado, mais cedo, pelo belga (33), em singulares, de forma clara, com Goffin a fechar o encontro, em 50 minutos, por duplo 6-1.

João Sousa continua em prova no quadro de singulares. Ficou a saber que o seu adversário na 2.ª ronda do torneio alemão será Borna Coric. O croata, número 14 da classificação ATP, derrotou o espanhol Jaume Munar (88), por 7-6 e 6-3. O jogo entre Coric e Sousa realiza-se na quarta-feira.