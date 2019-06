Dalot quer que a lateral-direita do Manchester United seja propriedade sua

Diogo Dalot revela ambição de se afirmar no Manchester United, já na próxima temporada, e quer fazê-lo na posição que considera ser a mais adequada para si, a de lateral-direito. O jovem internacional português foi utilizado em diferentes posições, esta época, mas a sua intenção é jogar, com frequência, na sua posição natural e marcar território como titular.

"Quero afirmar-me na equipa e jogar o máximo de vezes possível como lateral-direito, porque considero ser a minha melhor posição. Tenho, apenas, de provar isso ao treinador com o meu trabalho. Tenho de continuar a dar tudo. O meu objetivo é fazer com a lateral-direita seja minha", diz o antigo jogador do FC Porto, em declarações à revista do Manchester United, "Inside United".

Dalot, de 20 anos, transferiu-se para Old Trafford, por 22 milhões de euros, no verão passado, e chegou a Inglaterra numa altura em que recuperava de uma lesão. "Só estive seriamente pronto para jogo e bem fisicamente e dezembro", recorda, indicando que, mediante esse condicionalismo, "jogar 23 jogos foi muito bom".

"Foi uma boa época de adaptação", considera, ambicionando um segundo ano de afirmação total. Numa curta avaliação à prestação da equipa, Dalot reconhece que "os resultados não foram os desejados".

O Manchester United começou a época com José Mourinho no banco e terminou com Ole Gunnar Solskjaer. O norueguês continua como treinador do clube, depois do 6.º lugar alcançado. O United vai disputar a Liga Europa, competição que venceu há duas temporadas.