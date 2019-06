Foto de trenó a deslizar sobre a água mostra efeitos do degelo na Gronelândia

18 jun, 2019 - 14:33 • Redação

Cientista dinamarquês Steffen Olsen partilhou com o mundo uma pista de gelo que este ano foi inundada por água. O investigador Steffen Olsen alerta para o impacto do degelo na vida da população local e no resto do mundo.