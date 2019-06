Sílvio: "Adeptos vão exigir a Félix que resolva os jogos"

"O adepto do Atlético de Madrid vai cobrar muito, ainda por cima sendo um jogador de 120 milhões. Assim, eles vão querer que ele resolva e que seja melhor do que os que lá estão", começa por dizer Sílvio, em declarações a Bola Branca .

João Félix vai chegar a um clube com um rótulo de 120 milhões, um peso demasiado grande para um jovem que ainda se está a afirmar e que terá, fruto do valor da sua transferência, uma exigência tremenda dos adeptos.

Atlético é grande, mas futebol de Simeone pode ser obstáculo

Sílvio não partilha a ideia de que o Atlético de Madrid não é um clube à medida de João Félix. As reservas do antigo lateral dos espanhóis, e do Benfica, estão relacionados com o tipo de futebol que o treinador, Diego Simeone, implementa e que pode ser um obstáculo à afirmação do avançado português.

"O Atlético de Madrid não é um clube pequeno para o João Félix. Quando fui para o Atlético, há sete anos, o clube não tinha nada a ver com o que é agora. O Atlético luta por todas as competições em que entra. Tem duas finais da Liga dos Campeões, foi campeão espanhol, ganhou uma Taça do Rei, a Liga Europa. O Atlético é um grande clube. Agora, não sei se o Atlético do Simeone é o clube ideal para o João Félix evoluir", duvida o internacional português, que foi treinado por Simeone, em Madrid.