Júlio Mendes acredita que Ivo Vieira vai bater recordes em Guimarães

Júlio Mendes está convencido que Ivo Vieira, o novo treinador do Vitória de Guimarães, "conseguirá ultrapassar marcas e bater recordes no clube". O presidente deimissionário apresenta o sucessor de Luís Castro, uma escolha "criteriosa" e fundamentada no trabalho realizado pelo treinador madeirense, sobretudo, na última época, no Moreirense.

"É um treinador jovem, ambicioso e com conhecimento da nossa realidade", sustenta Júlio Mendes, que anuncia contrato de um ano, justificado por uma questão política.

O Vitória está em processo pré-eleitoral, a administração atual está de saída e não quis comprometer os sucessores com um contrato de longa duração com o novo treinador. "Em função do momento político, pareceu-nos a nós, e ao treinador, que não seria ético comprometer uma futura administração com um contrato mais longo do que um ano", explica o dirigente, apesar da convicção de que Ivo irá convencer os novos responsáveis.

Júlio Mendes manifestou, ainda, confiança que o treinador irá conseguir alcançar o primeiro objetivo da temporada, que passa por apurar a equipa para a fase de grupos da Liga Europa.