Liga Europa é primeiro objetivo de Ivo Vieira em Guimarães

Apurar o Vitória de Guimarães para a fase de grupos da Liga Europa é o primeiro objetivo de Ivo Vieira, o novo treinador do clube minhoto. A tarefa não é fácil, até porque o Vitória entra em competição na 2.ª pré-eliminatória e tem de ultrapassar mais duas rondas para chegar à fase de grupos, mas Ivo não cruza os braços.

"Temos como objetivo, numa fase inicial, chegar à fase de grupos da Liga Europa. Será difícil, mas temos de ter coragem para assumir", sublinha o treinador, durante a conferência de imprensa em que foi apresentado como sucessor de Luís Castro.

O facto do Vitória viver um período pré-eleitoral, com eleições marcadas para 20 de julho, poucos dias antes da estreia oficial, na Europa, não serve de desculpa para nada. Ivo garante que "aquilo que está a acontecer não vai influenciar a preparação da época". "Tudo está a ser preparado a nível de plantel. O Vitória não parou e a prova disso é que estamos aqui", acrescenta, ao lado de Júlio Mendes, presidente que o escolheu, mas que está de saída do clube.



Essa circunstância política levou a que o contrato assinado com o antigo treinador do Moreirense tenha a duração de apenas uma temporada. O presidente demissionário explicou que a intenção é não comprometer a próxima direção. Ivo desvaloriza essa situação e sublinha que "importante é a vontade de treinar o Vitória".

Maior desafio da carreira

Aos 43 anos, o treinador assume que este é "o maior desafio" da sua carreira. Depois de trabalhar no Nacional, no Marítimo, no Aves, na Académica, no Estoril e no Moreirense, Ivo Vieira destaca a "grandeza da instituição" para sustentar a ideia manifestada.

A meta de Ivo Vieira é voltar a colocar o Vitória numa posição de acesso à Liga Europa, "mas tentar fazer melhor". É com essa ambição que se apresenta aos adeptos vitorianos.