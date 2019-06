Sérgio Oliveira vai aproveitar saída de Herrera

Será desta? Depois do quinto empréstimo em oito anos, Sérgio Oliveira estará no dia 1 de julho, no Olival, para iniciar os trabalhos às ordens de Sérgio Conceição.

Manuel José, médio formado no FC Porto e ex-companheiro de equipa de Sérgio Oliveira no Paços de Ferreira, acredita que o médio de 27 anos regressa para se fixar, de uma vez por todas, no emblema onde se formou.

“Acho que o que ele deseja é assentar” diz, numa entrevista a Bola Branca na qual assinala que se Sérgio Oliveira encaixou no plantel azul branco quando saiu do Nantes, também vai encaixar agora, dado que há um maior conhecimento mútuo entre o jogador e o treinador.

Na mesma entrevista, Manuel José sublinha que “com a saída de Herrera e, eventualmente, de outros jogadores, abre-se para Sérgio Oliveira um espaço que tentará reconquistar para ficar o mais tempo possível” no FC Porto.

O médio, internacional português, foi um elemento influente na conquista do título, pelo FC Porto, em 2017/18. Esta época fez 17 jogos e marcou dois golos, antes de ser cedido ao PAOK, onde foi campeão grego. Fez 15 jogos e marcou três golos.