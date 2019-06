Benfica vai ao Berço buscar João Luís Borges

O Benfica anuncia a contratação de João Luís Borges, ao Berço, clube de Guimarães que esta época garantiu a subida ao Campeonato de Portugal. João Luís é avançado, tem 19 anos, e foi descoberto pelo Berço nos juniores do Remo. Os encarnados não revelam os termos da transferência e do contrato assinado com o jogador.

O brasileiro chegou no mercado de inverno a Portugal e ainda a tempo de contribuir com golos para a promoção do clube fundado em 2016. O Berço alcançou três subidas consecutivas e já está nos nacionais.

João Luís é irmão de João Victor, avançado de 24 anos, que jogou no Mirandela (oito golos) e no Académico de Viseu (quatro golos), esta temporada, e é reforço do Feirense para a próxima época, em que a equipa de Santa Maria da Feira atacará a subida à I Liga.