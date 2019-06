Chile goleia Japão na Copa América

O Chile bateu o Japão, por 4-0, em jogo do Grupo C da Copa América. Os asiáticos, convidados para participar na prova que se realiza no Brasil, até entraram melhor na partida, mas não resistiram a 40 minutos demolidores dos chilenos.

Pulgar abriu o marcador, aos 41 minutos, e Eduardo Vargas fechou-o aos 83. Pelo meio golos de Alexis Sánchez e outro de Vargas, que se tornou o melhor marcador em atividade da Copa América, com 12 golos.

O avançado do Tigres, do México, já é o segundo melhor marcador da história da seleção chilena. Com os dois golos apontados ao Japão ultrapassou Marcelo Salas. Vargas tem 38 golos, menos quatro do que Alexis Sánchez.

O Chile está na liderança do Grupo C, em parceria com o Uruguai, que na 1.ª jornada venceu o Equador pelos mesmos números.