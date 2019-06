FC Porto também ganha com a venda de João Félix

O FC Porto vai receber 1,2 milhões de euros pela transferência de João Félix do Benfica para o Atlético de Madrid. Ao abrigo do mecanismo de solidariedade da FIFA, que compensa os clubes formadores, os dragões têm direito a 1% dos 120 milhões que os espanhóis vão pagar. São consideradas quatro épocas de formação no Olival.

Jorge Mendes, empresário que está a intermediar o negócio, deverá receber 12 milhões de euros de comissão, correspondentes a 10% do valor total.

Esse é o número que se mantém: os 120 milhões de euros da cláusula de rescisão de que Luís Filipe Vieira nunca abdicou. O que significa que o Atlético de Madrid assume a contratação do jogador sem necessidade de chegar a acordo com o Benfica.



Atlético investe o que recebe

As vendas de Lucas Hernandez, por 80 milhões ao Bayern, e de Griezman ao PSG, por 120 milhões, chegam para o Atlético de Madrid suportar um salário anual de seis milhões de euros liquídos e protagonizar a quinta transferência mais cara de sempre.

A saída de Cristiano Ronaldo do United para o Real Madrid cai para o sexto lugar da lista. Neymar, Philippe Coutinho, Mbappé e Dembelé são os quatro nomes à frente de João Félix no "ranking" das contratações mais caras da história do futebol mundial.