Sérgio Oliveira regressa ao FC Porto, para integrar o plantel da época 2019/20, conforme avança o Porto Canal, esta segunda-feira.

O médio está de regresso ao Porto, para integrar os planos de Sérgio Conceição para a pré-época, depois de ter sido emprestado, em janeiro, ao PAOK, com que se sagrou campeão. Chegou a falar-se do interesse dos gregos em manter o internacional português, mas a transferência definitiva não se concretizou.

Sérgio Oliveira, de 27 anos, foi formado no FC Porto, para rumar ao Paços de Ferreira em 2013/14. Passou duas épocas na Mata Real, antes de ser readquirido pelo Porto, tendo tido papel importante na conquista do título, na temporada passada, com quatro golos em 27 jogos.

Na primeira metade desta época, Sérgio Oliveira fez 17 jogos e dois golos de dragão ao peito. Na segunda metade, cedido ao PAOK, apontou três golos em 15 partidas.