Oliveirense vence na Luz e sagra-se bicampeã nacional de basquetebol

A Oliveirense sagrou-se bicampeã nacional de basquetebol, esta segunda-feira, ao derrotar o Benfica, na Luz, por 72-97. O triunfo no quarto jogo da final do "play off" significou o 3-1 na série.

Os campeões em título entraram com grande força no jogo, conseguindo, desde logo, uma vantagem de nove pontos. O Benfica reagiu, mas a Oliveirense aguentou e, ao intervalo, vencia por 12 pontos (41-53).

Na segunda parte, o Benfica entrou com tudo e chegou a reduzir a diferença para dois pontos, regressando à disputa do resultado. No entanto, no derradeiro período, a Oliveirense "disparou" para o título e selou a vitória com uma arrasadora diferença de 25 pontos.

Travante Williams foi a grande estrela, com 31 pontos, seis ressaltos e três assistências. Eric Coleman também esteve em grande nível, com 15 pontos e oito ressaltos. De nada valeram os 16 pontos de Micah Downs e o "duplo-duplo" de Miguel Cardoso, com 10 pontos e 10 assistências.