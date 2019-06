Jorge Miguel não sobe à I Liga com o Famalicão

Jorge Miguel não acompanha o Famalicão, clube que representou durante toda a carreira, na I Liga. O lateral-esquerdo foi apresentado, esta segunda-feira, como reforço do Académico Viseu.

No Facebook, a SAD do Académico de Viseu revelou que Jorge Miguel assinou contrato para as próximas duas temporadas.

Jorge Miguel foi formado no Famalicão e pertenceu aos quadros da equipa recém-promovida à I Liga durante toda a carreira - interrompeu a união durante uma época, com um empréstimo ao Lousada, em 2012/13. Em Viseu, o defesa, que esta época realizou apenas 17 jogos pelo Famalicão, procurará maior tempo de jogo.

A SAD do Académico garante que continua "empenhada" na construção do plantel, "de modo a oferecer muitas alegrias" aos adeptos, na próxima época.