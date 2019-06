Manifesto X. ​Pedro Duarte pede “sinal de abertura” à direção do PSD

O convidado especial, Luís Montenegro, que em janeiro desafiou a liderança de Rui Rio no PSD, saiu sem querer prestar declarações. Mas foi dar um sinal. E Pedro Duarte, o ex-líder da JSD que esta segunda-feira ao fim da tarde promoveu a apresentação do seu Manifesto X, agradeceu a presença, o apoio e aproveitou para pedir “abertura” à atual direção do seu partido para incluir quem pensa diferente.



“Ninguém no PSD deve ser excluído, era muito importante que a direção do PSD desse esse sinal de abertura”, disse Pedro Duarte, em declarações aos jornalistas.

Perante a insistência sobre futuras ou eventuais candidaturas à liderança do PSD, foi respondendo que este é o “tempo da unidade” entre os sociais-democratas.

O tempo para se voltar a discutir dentro do PSD é o congresso que terá lugar depois das eleições legislativas de outubro.

Rui Rio já disse que não faz depender a sua continuidade na liderança do PSD do resultado que tiver nas legislativas, mas o PSD terá necessariamente, por motivos estatutários, eleições diretas e um congresso no início de 2020.

“Estou genuinamente convencido que o melhor serviço que posso prestar ao PSD e ao país é esta mensagem de unidade e tentar contribuir ativamente”, afirmou.

E o contributo ativo que pretender dar é através do Manifesto X, um grupo de pessoas que não tem participação política regular e que desafiou para pensar o país para a próxima década.

“O Manifesto é um contributo cívico que esperamos que seja aproveitamos por quem tiver responsabilidades políticas. O que nos move é o futuro do país e pode ser aproveitado por qualquer um”, justificou.

Quanto à presença de Luís Montenegro, por quem esperou mais de meia hora para começar a apresentação, que decorreu num bar com terraço à beira do Tejo, Pedro Duarte justificou com a amizade que os une há décadas, tendo sido inclusive colegas de curso.

“Sensibilizou-me muito a sua presença, mas foi um amigo que veio aqui dar-me um abraço, valorizando a nossa amizade, mas também valorizando a nossa iniciativa”, acrescentou, esclarecendo que convidou o ex-líder parlamentar para o evento.

Questionado sobre se convidou também ou não o atual presidente do PSD, Rui Rio, respondeu: “convidei um grupo de amigos, mas isto é um espaço aberto”. Mas acrescentou que terá muito gosto em apresentar as ideias do Manifesto X ao líder social-democrata.

“Espero que estes contributos sejam também lidos por parte da direção do PSD”, apela Pedro Duarte, para quem o trabalho deste grupo é “complementar” ao dos partidos que devem estar a preparar os seus programas eleitorais.