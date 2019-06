PJ detém português suspeito de apoiar o Estado Islâmico

Veja também:

A Polícia Judiciária (PJ) anuncia a detenção de um português suspeito de apoiar os terroristas do autoproclamado Estado Islâmico.

O alegado jihadista estava radicado no Reino Unido há vários anos e foi capturado numa ação policial realizada na madrugada de domingo, "efetuando-se em conformidade uma busca domiciliária à residência onde o mesmo se encontrava", avança a PJ, em comunicado.

A partir de território britânico, o suspeito "desenvolveu diversas atividades em prol do estado islâmico, nomeadamente como apoio e facilitador ao movimento de outros nacionais para os territórios do Iraque e do norte da Síria".



A Judiciária adianta que "a investigação, que ainda prossegue, circunscreve-se essencialmente aos residentes em território nacional dada a relevância processual penal em termos de competências, sendo os casos dos outros nacionais da diáspora tratados diferentemente e em sede própria".

O arguido foi presente para interrogatório judicial esta segunda-feira, "tendo sido decretada a medida de coação de prisão preventiva".