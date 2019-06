Greve desconvocada na Soflusa

Foi desconvocada a greve da Soflusa, empresa que assegura as ligações fluviais entre as duas margens do Tejo, que estava marcada para terça-feira.

A decisão foi tomada numa reunião que teve lugar esta segunda-feira à tarde, entre sindicatos e administração.

Foi assinado um protocolo entre todos os sindicatos, apurou a Renascença, e vai ser iniciada uma negociação no dia 28 de junho, em que todas as categorias profissionais da Soflusa estarão em pé de igualdade.

Um dos pontos da discórdia era o prémio atribuído aos mestres das embarcações, que está agora suspenso. O bónus não estava previsto acordo coletivo de trabalho.