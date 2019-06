Pedrógão Grande. Governo promete todas as casas prioritárias reconstruídas até ao final do mês

Até ao final do mês estarão reconstruídas todas as casas prioritárias destruídas pelo incêndio de há dois anos em Pedrógão Grande, avança o ministro do Planeamento, Nelson de Souza.



“231 habitações das 259 estão efetivamente concluídas e reconstruídas. Os outros oito processos, a muito curto prazo, verão a sua finalização concluída. No final do mês de junho, também esses oito processos praticamente ficarão reduzidos a casos marginais”, declarou o governante no final de uma reunião com autarcas da região afetadas pelo grande incêndio de Pedrógão Grande.

Nelson de Souza defende que "é urgente" a aprovação por parte da Assembleia da República do diploma que pretende expandir o projeto-piloto do cadastro simplificado ao resto do país.

A operação piloto "correu bem, tem boas conclusões e agora importa disseminá-la", sendo necessário "criar as condições legislativas" para o efeito, disse Nelson de Souza, que falava aos jornalistas em Castanheira de Pera, após uma reunião entre Governo e autarcas da região afetada pelo grande incêndio de Pedrógão Grande, que deflagrou há dois anos.

O ministro afirmou que o Governo já apresentou a sua proposta à Assembleia da República, aguardando agora a sua aprovação, que considera "urgente" por forma a dar seguimento às várias medidas associadas à Reforma da Floresta.

A 11 de junho, a comissão parlamentar de Ordenamento do Território adiou a votação sobre a aplicação do sistema de informação cadastral, por pedido do PS, depois de PCP, PSD e BE terem aprovado, em votações indiciárias no grupo de trabalho respetivo, uma moratória de dez anos ao decreto-lei do Governo sobre terras sem dono conhecido.