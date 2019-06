Raúl de Tomás a caminho do Benfica por 20 milhões

Benfica e Real Madrid chegaram a acordo para a transferência de Raúl de Tomás para o clube encarnado por 20 milhões de euros, segundo avança o jornal espanhol "Marca", esta segunda-feira.

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, ter-se-á deslocado, nas últimas horas, a Madrid, para finalizar as negociações pelo avançado espanhol, de 24 anos, por quem os "merengues" pediam, inicialmente, 35 milhões. Faltará, apenas, chegar a entendimento com o jogador, embora a "Marca" garanta que não deverá haver grandes entraves nesse sentido.

O Rayo Vallecano, equipa a que o ponta-de-lança esteve emprestado esta época, ficou no último lugar da Liga espanhola, mas isso não apagou o brilho de Raúl de Tomás, que marcou 14 golos em 34 jogos.