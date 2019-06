Daniel Bragança entre "um pau de dois bicos"

Ficar no plantel do Sporting em 2019/20 ou "rodar" mais um ano, por empréstimo? Esta é a dúvida, neste momento, em volta do futuro de Daniel Bragança, médio de 20 anos dos leões, associado ao Belenenses, mas também ao desejo de Marcel Keizer em contar com ele, pelo menos, durante a pré-época.

Escutado por Bola Branca, Alexandre Santos, ex-treinador da equipa de sub-23 do Sporting, sublinha que Daniel Bragança está neste momento entre "um pau de dois bicos".

"Seria muito bom para o Daniel conseguir um espaço na equipa A do Sporting, só que, dependendo do plantel e dos jogadores para aquela posição, não será benéfico ficar um ano sem ter hipóteses de jogar", começa por dizer o novo adjunto dos franceses do Caen.

Alexandre Santos não poupa nos elogios a Daniel Bragança, que fechou a temporada que agora finda ao serviço do Farense:

"É fácil para um treinador ser treinador de um jogador destes. Tem tudo para chegar a um contexto de equipa A do Sporting ou de I Liga. Tem uma capacidade de responder a toda e qualquer situação de jogo. Tem qualidade de entendimento do jogo. Vai ser jogador de alto nível."