​Praias interditas a banhos no Algarve

Foram esta segunda-feira interditas a banhos várias praias do Algarve, entre a Ilha da Desertas, em Faro, e a praia da Falésia, em Albufeira.



As bandeiras vermelhas foram hasteadas pelas autoridades devido à presença de microalgas, que tornam a água do mar avermelhada.

As análises realizadas esta segunda-feira compravam a existência de uma microalga do grupo dos dinoflagelados, avança a edição online do Jornal de Notícias.

Os banhos foram proibidos como medida de precaução, uma decisão da Agência Portuguesa do Ambiente, a Universidade do Algarve e a Delegada de Saúde, em articulação com a Autoridade Marítima.